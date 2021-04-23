Мемфис, США, , 11:45 — REGNUM Американский актёр и певец Джастин Тимберлейк выступает против строительства трубопровода в Мемфисе (США). Он опубликовал пост в своём Instagram-аккаунте с призывом подписать петицию «Нет нефти в нашей почве».

https://www.instagram.com/p/CN-c_MgBBIM/

Певец упоминает, что Мемфис стоит на поверхности аквифера (водопроницаемой почвы) с «чистейшей питьевой водой в мире», но из-за строительства трубопровода она «находится под угрозой». «Подумайте, пожалуйста, о том, что мы делаем для планеты. И для людей, когда мы уничтожаем источники чистой питьевой воды просто ради прибыли двух крупных компаний», — обращается к подписчикам Тимберлейк.

Ранее Джастин Тимберлейк отреагировал на вердикт суда по делу о смерти Джорджа Флойда. «Этот приговор — лишь первый шаг в длинной череде несправедливостей по отношению к чернокожему сообществу», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

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