Самара, , 11:49 — REGNUM Свыше 400 жителей Самарской области получили прививку от COVID-19 на дому. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

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Сообщается, что вакцинация на дому организована в регионе для маломобильных граждан.

Отмечается, что в Самаре с 23 по 25 апреля можно привиться от COVID-19 в мобильных пунктах, которые будут работать около торговых центров: рядом с ТЦ «Мега», у ТЦ «Космопорт», у ТЦ «Амбар».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что что в Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта, в которых можно поставить прививку от COVID-19. Один такой пункт работает на базе Самарской городской больницы № 4, второй пункт — на базе Ставропольской центральной районной больницы