Кишинёв, , 11:47 — REGNUM Лидер молдавской партии социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон отправляется со срочной поездкой в Москву. Он сообщил об этом 23 апреля в своем телеграм-канале.

«Дорогие друзья, я приветствую вас из Кишиневского аэропорта. Вылетаю срочно с визитом в Москву, в ходе которого проведу ряд важных встреч в интересах Республики Молдова», — написал в своем сообщении Додон.

Кроме этого, он уточнил, что вечером 23 апреля сообщит о результатах своей поездки, а также о важных решениях, которые, по словам бывшего президента Молдавии, ожидали жители республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля бывший молдавский президент Игорь Додон заявил, что в Молдавии нужно провести досрочные парламентские выборы одновременно с президентскими.