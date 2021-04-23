Пекин, 23 апреля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. На автовыставке в Шанхае компания Chery представила концепт-кар Stellar от своего суббренда Exeed. Снимки с автомобилем разместила пресс-служба автопроизводителя.

Chery Концепт-кар EXEED STELLAR

Концептуальный автомобиль, по словам представителей автопроизводителя, воплощает в себе новую философию 4 °F (Free Hand, Free Range, Free Space, Free Life).

Будущая новинка будет создаваться совместными усилиями специалистов автопроизводителя, автолюбителей и международных экспертов.

Дизайнеры, создавшие концепт Stellar, были вдохновлены цепями созвездий во Вселенной. В компании связывают невидимые связи с романтической эстетикой, а также с духом исследования.

Отмечается, что серийные автомобили, созданные на основе концепт-кара, будут отличаться высокой эффективностью и маленьким расходом топлива. Машина получит мотор серии GDI, привод 4×4 и систему автопилота четвёртого уровня.

Ранее компания Chery представила новую версию кроссовера Tiggo 7 Pro Super Edition, которая отличается от нынешней версии кроссовера чёрными стойками кузова, крышей и боковыми зеркалами. Также некоторые детали у модели покрыты антихромом, а передняя оптика затонирована.

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