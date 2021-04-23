Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Вашингтон не имеет никакого интереса в процветании Украины. Такое мнение высказали читатели журнала The American Conservative, комментируя статью старшего научного сотрудника по проблемам безопасности в Институте Катона и редактор журнала The American Conservative Теда Галена Карпентера о том, что «пора лечить американские психозы по поводу Украины».

«Америка думает только о том, чтобы использовать Украину для достижения своих целей в отношении России! Украина — государство-банкрот. Без иностранной помощи она не может справиться даже с донецкой милицией, не говоря уже о российских вооруженных силах», — пишет пользователь Dodo.

Другой пользователь уверен, что Соединённые Штаты хотят начать новую Холодную войну.

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«Политический истеблишмент в Вашингтоне всё еще жаждет холодной войны. Он рассматривает распад СССР как свою победу и жаждет большего. Для него Россия — это страна, которую нужно вбить в подчинение, а не партнёр, геополитические интересы которого нужно учитывать. Я уверен, что «кресельные» стратеги в Вашингтоне готовы воевать с Россией на Украине до последнего … украинца!» — отметил пользователь Vhailor.

Также прозвучало мнение, что Украина для США только «инструмент для того, чтобы заставить Россию подчиниться», а любые другие утверждения являются «большой и наглой ложью».

«У Америки нет никаких других интересов на Украине, кроме как использовать её в качестве дубинки для избиения России», — считает Feral Finster.

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Ещё один читатель уверен, что «нынешний кризис между Вашингтоном и Москвой сегодня происходит на Украине, но речь идёт не об Украине, а о продолжении и расширении гегемонии Вашингтона после Второй мировой войны на европейском континенте».

«Будет интересно, когда Россия начнёт избивать Украину и её беженцы хлынут в Европу во время пандемии. И всё благодаря Дяде Сэму!» — добавил читатель журнала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США могут увеличить размер военной помощи Украине до $300 млн в год, включая летальное оружие. По его словам, соответствующий законопроект о партнёрстве с Украиной в сфере безопасности единодушно одобрил комитет по иностранным делам Сената Соединённых Штатов. Ранее военная помощь США Украине выделялась в размере $250 млн в год.