Симферополь, , 11:42 — REGNUM Массовые мероприятия в День Победы в Республике Крым состоятся — их проведение разрешил глава региона Сергей Аксёнов, который внёс соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства Крыма.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение 9 мая 2021 года мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Симферополя предупредила об ограничении движения транспорта и запрете на парковку на ряде улиц города 3,5 и 7 мая в связи с репетицией парада. Помимо Симферополя, парад на 9 Мая также планируется провести в городе-герое Керчь.