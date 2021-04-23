Симферополь, 23 апреля 2021, 11:42 — REGNUM Массовые мероприятия в День Победы в Республике Крым состоятся — их проведение разрешил глава региона Сергей Аксёнов, который внёс соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Симферополя предупредила об ограничении движения транспорта и запрете на парковку на ряде улиц города 3,5 и 7 мая в связи с репетицией парада. Помимо Симферополя, парад на 9 Мая также планируется провести в городе-герое Керчь.