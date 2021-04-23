Якутск, , 11:56 — REGNUM Власти Якутска приняли решение о переводе на дистанционное обучение школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции на «дистант» с 24 апреля по 8 мая уйдут ученики с 5 по 8 классы.

«Отменяются все развлекательные, спортивные мероприятия в школах и иных учреждениях, в том числе в учреждениях культуры», — добавили в мэрии.

За минувшие сутки выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом, скончались три человека. Рост заражений фиксируется вторую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске ученики школы №42 временно учатся дистанционно.