Мурманск, , 11:41 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области скончались три пациента с COVID-19, всего с начала пандемии — 1143. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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По данным штаба, за сутки в регионе выявили 20 носителей коронавируса, 13 из них — в областном центре. На лечении с COVID-19 находятся 1437 человек.

Всего с начлаа пандемии инфекция была подтверждена у 50 166 человек, 47 586 уже выздоровели.