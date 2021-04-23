Москва, , 11:40 — REGNUM Власти одного из эмиратов ОАЭ — Абу-Даби — смягчили условия въезда для российских туристов. Гражданам РФ больше не потребуется проходить карантин, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Карантин по коронавирусу отменяется с 22 апреля. Но при этом туристам из России придётся сдавать несколько ПЦР-тестов на COVID-19. Первый отрицательный тест на английском языке туристы должны представить по прибытии в аэропорт.

После прилёта туристам предстоит сделать еще один тест и дождаться получения результата. Кроме того, тесты на коронавирус сдаются на четвертый день и на восьмой день пребывании в Абу-Даби.

Как сообщало ИА REGNUM, пакетные туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для туристов из Росcии существенно подешевели.

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