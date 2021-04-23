Джакарта, , 11:39 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо продемонстрировал достижения страны в борьбе с лесными пожарами на саммите лидеров по изменению климата, сообщает CNN Indonesia.

В международном форуме также принял участие президент США Джо Байден.

Джоко Видодо заявил, что серьезно относится к борьбе с изменением климата, одним из которых является борьба с лесными пожарами.

По словам президента, в Индонезии число лесных пожаров сократилось на 82% в то время, как в нескольких регионах Америки, Австралии и Европы наблюдался рост.

Вырубка лесов в Индонезии сократилась за последние 20 лет.

Джоко Видодо «Как крупнейшая страна архипелага и владелец тропических лесов, решение проблемы изменения климата является национальным интересом Индонезии»

Напомним, саммит лидеров по изменению климата — это форум, на котором лидеры обсуждают изменение климата. Форум был инициирован США.