Джакарта, 23 апреля 2021, 11:39 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо продемонстрировал достижения страны в борьбе с лесными пожарами на саммите лидеров по изменению климата, сообщает CNN Indonesia.
В международном форуме также принял участие президент США Джо Байден.
Джоко Видодо заявил, что серьезно относится к борьбе с изменением климата, одним из которых является борьба с лесными пожарами.
По словам президента, в Индонезии число лесных пожаров сократилось на 82% в то время, как в нескольких регионах Америки, Австралии и Европы наблюдался рост.
Вырубка лесов в Индонезии сократилась за последние 20 лет.
Напомним, саммит лидеров по изменению климата — это форум, на котором лидеры обсуждают изменение климата. Форум был инициирован США.