Красноярск, , 11:39 — REGNUM По состоянию на 23 апреля в Красноярском крае выявлено 69 539 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 117 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

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За сутки после COVID-19 выздоровел 101 житель края. За всё время в регионе коронавирус победили 64 132 человека.

В Красноярском крае на сегодняшний день проведён 2 601 031 тест на коронавирус (3874 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в регионе было выявлено 116 носителей коронавируса, выздоровели 102 человека.

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