Калуга, 23 апреля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Врач общей практики из Калуги, заведующая Колюпановской амбулаторией Мария Устюжанина обратилась на личном приёме граждан у губернатора Владислава Шапши с просьбой решить вопрос о передаче в её собственность жилого помещения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша провёл личный приём граждан

Более десяти лет назад, когда медицинский работник вместе с мужем, тоже врачом, приехала на работу в Калугу, с ней был заключен соответствующий договор. Однако в условиях изменившегося законодательства передача квартиры в собственность стала невозможной. В ходе беседы городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что в областном центре у 25 специалистов сложилась подобная ситуация. В этой связи, учитывая актуальность дальнейшего привлечения в регион квалифицированных медицинских работников, губернатор поручил проработать вопрос о внесении изменений в существующие региональные нормативно-правовые документы с целью выполнения обязательств перед гражданами, оказавшимися в такой ситуации.

«Я прошу депутатов Законодательного собрания области от партии «Единая Россия» обсудить этот вопрос и принять решение по такого рода обязательствам. Это будет справедливо по отношению к людям. В первую очередь к тем, кто уже отработал в области много лет и планирует в дальнейшем оставаться здесь. Вопрос надо решить так, чтобы люди не были обижены», — сказал Владислав Шапша.