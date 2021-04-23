Сеул, , 11:53 — REGNUM Органы здравоохранения Южной Кореи приняли решение об условном одобрении использования двух типов наборов для самостоятельного тестирования на COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств.

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По их словам, предварительно одобрены наборы производства SD Biosensor и Humasis. Данное решение позволит использовать наборы для самостоятельной диагностики до официального одобрения.

Отметим, что условное разрешение позволяет выводить на рынок препараты для экстренного применения, когда клинические испытания еще не соответствуют обычным стандартам, но указывают на то, что препараты будут работать.

Исполняющий обязанности премьер-министра, министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами подчеркнул, что наборы для самотестирования следует использовать в качестве дополнительных инструментов, поскольку они дают менее точные результаты, чем ПЦР-тесты.