Ярославль, 23 апреля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. 23 апреля в Ярославле состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Хитрова

Первым вопросом повестки дня стало избрание руководителя — секретаря регионального отделения партии. Как и ожидалось, им стала депутат Ярославской областной думы Ольга Хитрова, до сегодняшнего дня исполнявшая обязанности секретаря.

Хитрова стала первой женщиной на этом посту. До этого партию в регионе возглавляли исключительно мужчины: Николай Тонков, Виктор Рогоцкий, Николай Александрычев,Илья Осипов, Михаил Боровицкий и Алексей Константинов. Последний погиб в аварии в декабре 2020 года.

Никто из мужчин не попытался составить конкуренцию Ольге Хитровой. Альтернативным кандидатом стала секретарь Брейтовского отделения партии Надежда Родюк. В итоге Хитрова была избрана абсолютным большинством голосов.