Липецк, , 11:36 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 22 апреля провёл встречу с благочинными Липецкой митрополии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, участники встречи обсудили совместную работу с молодёжью, особенности проведения пасхальных церковных служб в период пандемии и планы по восстановлению храмов.

Игорь Артамонов акцентировал внимание представителей православной церкви на предстоящих праздничных богослужениях, подчеркнув, что службы должны пройти с соблюдением всех санитарных норм.

«Пасха — святой праздник для большей части населения Липецкой области, и мы понимаем, насколько важно для жителей в эти дни посетить храм. Среди ваших прихожан много людей в возрасте, которые наиболее подвержены заражению коронавирусом. Поэтому у меня к вам особая просьба — организуйте процесс так, чтобы мы могли избежать вспышки заболеваемости и сохранить здоровье и жизни людей», — сказал Игорь Артамонов, обращаясь к священнослужителям.

Представители Липецкой митрополии также выступили с рядом инициатив. В частности, предложили развивать в районах воскресные школы и проводить в регионе православные форумы и фестивали.

«Роль церкви в современном обществе трудно переоценить. Мы рассчитываем на вас в работе с детьми и готовы рассмотреть возможность проведения православного молодёжного форума. Это интересное предложение. Ждём от вас проект, который с радостью поддержим», — подчеркнул Игорь Артамонов.