Липецк, 23 апреля 2021, 11:36 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 22 апреля провёл встречу с благочинными Липецкой митрополии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, участники встречи обсудили совместную работу с молодёжью, особенности проведения пасхальных церковных служб в период пандемии и планы по восстановлению храмов.
Игорь Артамонов акцентировал внимание представителей православной церкви на предстоящих праздничных богослужениях, подчеркнув, что службы должны пройти с соблюдением всех санитарных норм.
Представители Липецкой митрополии также выступили с рядом инициатив. В частности, предложили развивать в районах воскресные школы и проводить в регионе православные форумы и фестивали.