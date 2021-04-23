Афины , , 11:40 — REGNUM Более четырех тонн переработанного каннабиса было изъято Отделом по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями министерства финансов Греции в порту Пирей 22 апреля. Об этом сообщает AMNA.

Конопля была спрятана в контейнере, направлявшемся в Словакию, среди трех промышленных машин для приготовления тортов, добавили в ведомстве. Груз прибыл в Пирей из Ливана 14 апреля транзитом в Братиславу через Северную Македонию, Сербию и Венгрию.

При вскрытии контейнера был обнаружен железный бак с секретным отсеком, в котором находилось 129 мешков с упаковками обработанной конопли и 287 мешков с таким же содержимым россыпью. В общей сложности каннабис весил 4 тонны 397 килограммов, его примерная стоимость — 33 млн евро.

Операция проводилась в сотрудничестве с Афинским отделением Агентства США по борьбе с наркотиками (DEA), которое первым предупредило греческие власти о подозрительном грузе, а также с Главным управлением по контролю над наркотиками Королевства Саудовская Аравия. Сообщалось также, что греческая береговая охрана и Пирейская таможня также сыграли важную роль в завершении расследования.