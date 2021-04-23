Москва, 23 апреля 2021, 11:35 — REGNUM Решение «Единой России» «приватизировать» послание президента РФ Федеральному собранию — «гремучая смесь цинизма и безответственности». Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
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«Получается, что органы власти в центре и в регионах, ведомства, депутатский корпус, работая над поставленными президентом задачами, волей-неволей все будут выполнять предвыборную программу «Единой России». Только избирателям не нравится, когда путают свою личную шерсть с государственной, — об этом единороссам забывать не стоит», — заявил Миронов.
В целом, по его словам, в партии привыкли к тому, что «Единая России» заимствует законопроекты, подготовленные в том числе и фракцией «Справедливая Россия».
Накануне в «Единой России» заявили, что партия сделает послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию основой своей предвыборной программы 2021 года.
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