Иркутск, , 11:35 — REGNUM В результате крушения самодельного легкомоторного самолета в Иркутской области погибли два человека. Об этом 23 апреля сообщили в экстренных службах региона.

«В Черемховском районе в двух километрах от поселка Рысево в поле упал самодельный легкомоторный самолет. В результате погибли пилот и пассажир», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Также он уточнил, что падение самолета произошло во время тренировочного полета и добавил, что в результате крушения нет жертв и разрушений на земле. Кроме того, он указал, что причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

«Обстоятельства (трагического инцидента — ред.) сейчас выясняются», — пояснил представитель экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиакатастрофа в посёлке Нижнеангарск на севере Бурятии, произошедшая два года назад, привела к экологической катастрофе.