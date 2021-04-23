Рубежное, , 11:37 — REGNUM В городе Рубежное, что на подконирольной Украине части ЛНР, на территории одной из военных частей ВСУ произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

По предварительным данным, сгорел автомобиль и четыре бензовоза.

«В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, пока они получают медицинскую помощь в городской больнице», — рассказали в ГБР.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа ГБР. Заведено уголовное дело по статье «Небрежное отношение к военной службе, совершённое в условиях особого периода».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя ДНР боевиками ВСУ в ходе обстрела окраины Донецка.

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