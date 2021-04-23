Саратов, , 11:35 — REGNUM В Саратовской области за сутки зарегистрированы три новых летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 23 апреля, жертвами COVID-19 стали 913 жителей региона.

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По данным облминздрава, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались одна женщина и двое мужчин в возрасте от 59 до 84 лет.

Число активных больных за сутки сократилось на 87 и на сегодняшний день составило 4524 пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России на 23 апреля 4 371 214 человек вылечились от коронавирусной инфекции, 9407 из которых — за прошедшие сутки.

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