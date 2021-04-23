Алушта, Крым, , 11:33 — REGNUM Житель крымской Алушты задержан за призывы к экстремистской деятельности, об этом 23 апреля сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Как уточняется, сотрудники ведомства пресекли деятельность гражданина РФ 1984 года рождения, которого подозревают в призывах к осуществлению экстремистской деятельности, размещенных в интернете. Он, по данным ФСБ, размещал в интернете материалы, в которых содержались призывы к совершению насильственных действий по отношению к другим людям по национальным признакам.

В ходе обысков у подозреваемого изъята идеологическая и религиозная литература, техника, электронные носители информации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ («публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности»), она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.