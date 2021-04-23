Прага, , 11:33 — REGNUM Число сотрудников чешского генерального консульства в РФ и российского в Чехии не изменится, сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете Blesk.

«Пока это не касается данных ведомств. И Москва пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России», — сказал он.

Кулганек добавил, что «в этом случае не будет меняться численность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила противоречивость заявлений чешских в контексте событий 2014 года и обвинений в адрес Москвы.

Она подчеркнула, что Прага, прежде всего, должна сама разобраться в событиях семилетней давности, а после этого честно и правдиво рассказать об итогах гражданам своей страны.

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