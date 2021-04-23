Москва, , 11:32 — REGNUM Ещё в четырёх московских торговых центрах открылись пункты вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает 23 апреля оперативный штаб столицы.

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В штабе рассказали, что все ТЦ расположены на вылетных магистралях. Это ТК «Садовод» на 14-м километре МКАД, гипермаркет «Глобус» в Коммунарке, ТРЦ «МЕГА Тёплый Стан» на Калужском шоссе и «Леруа Мерлен» в Юдино.

В этих торговых объектах прививочные пункты начали работать с 23 апреля.