Чебоксары, , 11:31 — REGNUM В Чувашии последние дни стало расти количество выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 23 апреля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 23 829 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 55.

Отметим, что с 19 апреля суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом стал расти: на 20 апреля было подтверждено 46 случаев, на 21 апреля — 48 случаев, на 22 апреля — 50.

Выздоровели 21 705 человек, в том числе за последние сутки вылечились 47 пациентов. В настоящее время диагноз COVID-19 поставлен 786 пациентам.

Кроме того, в Чувашии умерли ещё шесть пациентов с коронавирусом. Всего в республике зарегистрировано 1338 летальных исходов от COVID-19.

Отметим, что 23, 29 и 30 апреля в Чебоксарах в торговом центре «Каскад» пройдёт вакцинация первым компонентом вакцины «Спутник V».