Тюмень, , 11:31 — REGNUM В Тюмени 23 апреля состоится собрание жителей посёлка Антипино, выступающих против строительства завода ферросплавов на территории их микрорайона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили участники инициативной группы.

«Собрание состоится 23 апреля в 19:00 по адресу ул. Беловежская 23 стоянка», — сообщили инициаторы встречи.

На встречу приглашены представители ООО «Тюменский завод ферросплавов», мэр Тюмени Руслан Кухарук и губернатор Тюменской области Александр Моор. Отмечается, что это не митинг, а собрание, поэтому уведомление подавать в горадминистрацию подавать не нужно.

В тюменских СМИ появилась информация, что представители ООО «Тюменский завод ферросплавов» готовы встречаться с жителями Антипино столько, сколько пожелают жители посёлка, пока что настроенные против строительства производства под их окнами.

«Нам хотелось бы донести информацию о том, насколько завод экологичен, какие будут использоваться технологии, что мы будем производить. У нас не будет ни черного дыма, ни кокса, ни угля. Нам хочется доказать людям, что существует не только чёрная, но и белая металлургия», — сообщил исполнительный директор ООО «Тюменский завод ферросплавов» Владимир Завражнов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нас убивают!»: тюменцы выступили против строительства завода ферросплавов