Пермь, , 11:29 — REGNUM В Перми следователи просят о применении мер принудительного лечения в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство, незаконном обороте оружия и публичных призывах к экстремизму, сообщает СУ СКР по региону.

В ходе следствия установлено, что днем 10 сентября 2020 года вблизи одного из многоквартирных домов в микрорайоне «Крохалева» 46-летний мужчина с целью убийства произвел прицельный выстрел пистолета в голову своему соседу. Злоумышленник использовал кустарно изготовленное оружие. Мотивом для его применения стала ссора.

Раненый мужчина отбежал от окна квартиры нападающего. Однако разозленный сосед вновь зарядил пистолет пороховым снарядом, вооружился еще и ножом и выбежал из своей квартиры во двор дома, где между мужчинами произошла борьба. Благодаря помощи прохожих и активному сопротивлению раненого пермяка агрессивного горожанина удалось нейтрализовать и задержать.

Ранее информресурсы сообщали, что конфликт возник из-за замечания по поводу того, что пермяк выбрасывал из окна квартиры стекла.

Кроме того, сотрудники УФСБ России по Пермскому краю выявили, что мужчина лично изготавливает и распространяет листовки с призывами к экстремистской деятельности

В отношении агрессивного мужчины назначили стационарную комплексную судебно-психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что горожанин страдает психическим заболеванием и не может осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

В настоящее время уголовное дело с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направлено прокурору района для утверждения и направления в суд для рассмотрения по существу.