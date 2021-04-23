Москва, , 11:37 — REGNUM Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт во Владивостоке с 2 по 4 сентября в очном формате. Об этом сообщил 23 апреля советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

«Сохранение традиционного формата ВЭФ как коммуникационной площадки особенно важно, в том числе в качестве мер поддержки дальневосточного бизнеса», — отметил Кобяков.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что обсуждение на форуме предложено сфокусировать на траектории выхода из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. При этом поговорить не только о Дальнем Востоке, «но и в целом про новую архитектуру мира», сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу вице-премьера РФ Юрия Трутнева.

Так, для форума предлагаются темы, связанные с сохранением здоровья, экономическим и финансовым кризисом, различными аспектами международных отношений.

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