Самара, , 11:31 — REGNUM Решение о выселении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны из квартиры отменил суд в Самаре. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщается, что в Новокуйбышевске ветеран подарил квартиру внучке своей супруги. После чего пенсионеры по устной договоренности продолжили жить в ней. Внучка решила выселить фронтовика из квартиры после того, как скончалась бабушка женщины: она обратилась с иском в Новокуйбышевский городской суд, который в ноябре прошлого года удовлетворил требования собственника.

Заместитель прокурора Самарской области 21 апреля 2021 года в Самарском областном суде поддержал апелляционное представление прокурора г. Новокуйбышевска на незаконное судебное решение о выселении из квартиры 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

В суде первой инстанции было установлено, что собственница нарушила основное условие договора дарения — бремя содержания жилого помещения. Она с 2003 года фактически не содержит квартиру как собственник и не принимает мер по ее сохранности. Собственница выплачивала коммунальные платежи только частично с 2010 по 2012 год и не платила за капитальный ремонт. При этом бремя содержания квартиры легло на фронтовика.

Отмечается, что женщина заявила права собственника лишь спустя 18 лет после добровольного отчуждения спорной квартиры. При этом, данная квартира является единственным для пенсионера жильем. Поэтому, если бы решение суда осталось в силе, то ветеран Великой Отечественной войны в 92 года стал бы лицом без определенного места жительства.

Сообщается, что согласно ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ предусмотрена возможность сохранения права пользования квартирой за бывшим членом семьи собственника. При этом суд первой инстанции не решил вопрос о возможности сохранения за мужчиной права пользования данной жилплощадью, несмотря на наличие этих обстоятельств.