Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в Ленинградской области лабораторным путём выявлено 87 новых носителей коронавируса, что на один случай меньше, чем сутками ранее. Об этом 23 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе. Также за минувшие сутки в регионе зарегистрировано еще 13 летальных исходов от COVID-19, что стало одним из самых высоких суточных показателей в текущем месяце.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, новые случаи заражения 22 апреля выявлены в 50 населенных пунктах региона. Наибольшее число — в городах Сланцы (семь случаев), Мурино и Гатчина (по пять случаев).

Всего за время пандемии в Ленобласти подтверждено 41 983 случая заражения, 39 304 человека выздоровели, в том числе 89 пациентов были выписаны по выздоровлению за минувшие сутки. Скончались от ковида 1122 жителя Ленобласти, в том числе 22 апреля было зарегистрировано еще 13 летальных исходов, что на пять случаев больше, чем днем ранее. Пиковый показатель апреля по смертности — по 16 жертв — был достигнут дважды в начале месяца.

«По состоянию на 07:00 мск 23 апреля развернуто 788 коек для пациентов с COVID-19. Свободно из них 240 коек (30,46%), в том числе в палатах реанимации — 84», — уточнили ИА REGNUM в областном комитете по здравоохранению.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти вторые сутки выявляют по 88 носителей коронавируса