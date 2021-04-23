Москва, , 11:26 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 8840 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

По данным штаба, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 744 961.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 398 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 107 501.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 371 214 человек вылечились от нового заболевания, 9407 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 8996 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.