Афины , , 11:28 — REGNUM В Греции по-прежнему сохраняется непозволительно высокий уровень смертности от COVID-19 на 1 миллион жителей, карантин не помог ей снизить огромные показатели смертности. Об этом заявил лидер партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас в телевизионном обращении 22 апреля.

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Ципрас подчеркивает: в Греции крайне велико число интубированных пациентов с коронавирусом, вакцинировано лишь 7% населения страны, и при этом премьер-министр Кирьякос Мицотакис утверждает, что национальная система здравоохранения справляется с вызовом.

Лидер главной оппозиционной партии страны также выразил непонимание эпидемиологических причин, из-за которых открытым кафе и ресторанам разрешено принимать посетителей в понедельник после Пасхи, 3 мая, но не днем раньше.

«Греки лишены свободы во время очередного пасхального праздника из-за некомпетентности и беззаботного отношения премьер-министра», — заключил Ципрас.