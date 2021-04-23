Москва, 23 апреля 2021, 11:24 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявлено 2502 случая заражения коронавирусом, сообщили 23 апреля в оперативном штабе столицы.
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«Подтверждено 2502 новых случая заражения, госпитализировано 1059 человек, скончались 57 пациентов», — рассказали в штабе.
Московские врачи выписали за сутки 2123 ковид-пациента.
В штабе посоветовали жителям Москвы с симптомами ОРВИ оставаться дома и вызвать врача, не подвергая риску здоровье своё и окружающих.