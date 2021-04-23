Симферополь, , 11:23 — REGNUM В Республике Крым подтвержден ещё 101 случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 23 апреля. Накануне, 22 апреля, сообщалось о 98 новых случаях заражения.

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Выписаны с выздоровлением после коронавируса за последние сутки 99 пациентов. За тот же период зарегистрировано ещё пять новых смертей от COVID-19. Выросло и число госпитализированных пациентов: в ковид-стационарах на 23 апреля находятся 1507 человек: выписаны за сутки 38 человек, поступил — 91 новый пациент.

Всего за период пандемии на территории Республики Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 39 978 человек, выздоровели из них 36 978 человек, скончались 1180 пациентов с COVID-19.