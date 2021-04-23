Токио, , 11:25 — REGNUM Стоимость нового Nissan Qashqai в версии Visia на европейском рынке составит 33 540 евро (около 3,06 млн руб.). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Под капотом модели будет функционировать мотор 1.3 DIG-T производительностью 140 «лошадей» (240 Нм). Силовой агрегат сочетается с системой, которая во время наката или торможения вырабатывает энергию, хранящуюся в небольшом литий-ионном аккумуляторе. Эта энергия используется для разгона, обеспечивая дополнительные 6 Нм.

Двигатель «трудится» с мотором, который работает в паре с шестискоростной механической трансмиссией и передним приводом.

Стоит отметить, что третье поколение модели Qashqai имеет совершенно новый дизайн и построено на абсолютно новой «тележке». На ней вполне можно расположить гибридный мотор E-Power.

Ранее компания Nissan оформила в РФ патенты на компактвэн Note третьего поколения и спорткар 400Z. Новая Note будет иметь гибридный двигатель e-Power, а модель 400Z будет приводиться в движение трёхлитровым бензиновым мотором V6 VR30DDTT максимальной производительностью 400 л. с.

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