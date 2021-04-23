Барнаул, , 11:21 — REGNUM Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю установлены новые факты преступления закона экс-директором подконтрольного этому ведомству КГКУ «Региональное жилищное управление» при освоении выделенных средств на приобретение жилья для детей-сирот в 2020 году.

По данным следствия, имея в распоряжении лимиты бюджетных обязательств на общую сумму более 1 миллиарда 211 миллионов рублей, чиновник распорядился проводить закупочные процедуры только в крупных населенных пунктах Алтайского края.

В результате из запланированных к приобретению жилых помещений для 757 детей-сирот жилье не было приобретено для 401 человека, среди которых лица нуждались в жилых помещениях на территориях муниципальных образований, где закупочные процедуры в течение года не проводились.

«Кроме того, являясь служащим государственного учреждения, от которого напрямую зависит исполнение судебных решений, достоверно зная о решениях суда в пользу граждан из категории детей-сирот на получение положенного жилья, обвиняемый умышленно и злостно не исполнил их. При этом в его распоряжении имелись доведенные до РЖУ лимиты бюджетных обязательств в количестве, достаточном для полного исполнения указанных решений», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе видео-конференц-связи поручил следователям не затягивать расследование уголовных дел против недобросовестных чиновников, по вине которых сироты не получили положенного жилья.

Читайте также: На Алтае сироты умирают, так и не дождавшись положенного жилья