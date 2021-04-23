Магадан, , 11:24 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил посетить каждого пожилого жителя региона для вакцинирования от коронавируса.

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В ходе заседания оперативного штаба выяснилось, что на Колыме процент лиц старше 65 лет, прошедших полную вакцинацию, составляет всего 18%, первую дозу получили — 32,4%. Не активно прививаются в Магадане и в Ольском округе. Студенты вузов также не спешат на прививки — всего 4% вакцинировались.

«За результатами вакцинации стоит халатное отношение, прежде всего, к пожилым людям. Зачем мне эти ваши рейтинги? Чтобы знать, что мы лучше худших? Внимания к вакцинации людей пожилого возраста больше по всей России, чем в Магаданской области! Зачем ваши пустые слова? Мне нужен результат, а результата нет. Мое поручение — посетить каждого пожилого человека для вакцинирования. Считаю работу по вакцинации в Магаданской области неудовлетворительной. Нет качественной иммунизации. Не было и нет», - цитирует Носова ИА MagadanMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 127,1 млн.