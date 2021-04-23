Новосибирск, , 11:21 — REGNUM В Новосибирской области, по прогнозам синоптиков, с 23 по 30 апреля ожидается высокая пожарная опасность 4-го класса горимости. В региональном управлении МЧС РФ отметили, что в это время увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.

В ведомстве напомнили, что в сухую и ветреную погоду необходимо быть осторожным при обращении с открытым огнём. Органам местного самоуправления и задействованным организациям в соответствии с экстренным предупреждением указали на необходимость предпринять все необходимые меры по защите населения и территорий.

В настоящее время в регионе ведётся усиленный контроль за обеспечением пожарной безопасности в населенных пунктах и садоводческих обществах. Во всех муниципальных образованиях организована работа патрульно-маневренных групп.