Алма-Ата, Казахстан, 23 апреля 2021, 11:20 — REGNUM В Алма-Ате после сообщений о минировании эвакуировали посетителей нескольких торговых центров, сообщили в городском департаменте полиции.
Отмечается, что эвакуированы посетители и сотрудники комплекса Villa и торгового центр Mart. Эвакуация также прошла в торгово-развлекательном центре Mall Aport. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск виновных лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта на электронную почту 34 школ Алма-Аты пришло сообщение о минировании. Злоумышленники требовали перечислить деньги на счет.
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