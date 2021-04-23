Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 апреля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь женщин в возрасте от 62 до 84 лет и восемь мужчин в возрасте от 58 лет до 81 года. Все умершие ковид-пациенты имели ряд хронических заболеваний.

Жертвами коронавируса в Ростовской области стали 3 987 пациентов.

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