Минусинский район, Красноярский край, , 11:20 — REGNUM В деревне Быстрая Минусинского района Красноярского края 22 апреля в 20:56 по местному времени загорелась сухая растительность. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС.

В тушении от МЧС принимали участие 30 человек, семь единиц техники. Ликвидировали пожар 23 апреля в 03:45.

По сообщениям красноярских СМИ, огонь уничтожил 130 гектаров сухой травы. К тушению присоединились местные жители, так как, по их словам, существовала угроза возгорания жилых построек.

Как уточнили 23 апреля в ГУ МЧС по краю, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 118 палов сухой растительности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 12 районах Красноярского края, в том числе в Минусинском, введён особый противопожарный режим.

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