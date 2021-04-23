Наталия Николаева, 23 апреля 2021, 12:05 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса в Чувашии в 2020 году по сравнению с 2019 годом 24 депутата Госсовета нарастили свои доходы (до увеличения в 12,5 раза), у остальных 20 парламентариев заработок снизился. В абсолютном выражении наибольший годовой прирост составил 15,4 млн рублей, а наибольшая потеря — 88 млн рублей. Больше всего выросли доходы самых богатых депутатов.
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Максимальный доход по итогам года превысил 70,8 млн рублей, а минимальный составил 120 тыс. рублей. Из депутатских жён рекордный доход достиг 30,4 млн рублей.
Самые богатые
Самые богатые народные избранники представляют в депутатском корпусе «Единую Россию». В 2020 году больше всех в Госсовете заработал Андрей Углов, который руководит научно-производственным комплексом «Элара»: он задекларировал более 70,8 млн рублей, что на 28% больше, чем было в 2019 году. Его заработок за год вырос на 15,4 млн рублей.
На втором месте по уровню доходов — руководитель строительной компании «ТУС» Николай Угаслов, заработавший почти 57,6 млн рублей. По сравнению с 2019 годом доходы известного в Чувашии строителя сократились в 2,53 раза, или на 88,14 млн рублей.
Тройку самых богатых депутатов замыкает генеральный директор общества «Авангард», единоросс Николай Курчаткин, указавший свыше 30,4 млн рублей. Это на 8,5% (или на 2,8 млн рублей) меньше, чем было в 2019 году.
В топ-5 входят Сергей Михеев и Алексей Мурыгин, задекларировавшие соответственно 27,2 млн и 26,3 млн рублей.
Пятёрка самых богатых парламентариев в общей сложности заработала за год 212,34 млн рублей.
Больше всех разбогатевшие
В 2020 году по сравнению с 2019 годом максимальный прирост составил 15,4 млн рублей — на такую сумму стал дороже цениться труд самого богатого народного слуги Андрея Углова.
«Конкуренцию» Углову по росту доходов составили ещё два парламентария: Сергей Михеев и Алексей Мурыгин, чьи доходы за год выросли соответственно на 15,3 млн и 15 млн рублей соответственно.
На четвёртом месте по росту доходов — Кирилл Ермолаев, чей заработок вырос на 12,6 млн рублей и достиг 19,5 млн рублей, что позволило ему занять шестое место в общем рейтинге. За ним идут Юрий Шлепнёв и Валерий Павлов, сумевшие увеличить личные бюджеты соответственно на 2,36 млн и 2,1 млн рублей — до 17,7 млн рублей и 9,2 млн рублей.
Отметим, что у Углова и Павлова доход вырос на 28−29%, у Михеева, Мурыгина и Ермолаева — более чем вдвое, у Шлепнева — на 15,3%.
Что касается относительных показателей, то больше всего — в 12,5 раза — годовой доход увеличил Леонид Лукин, указавший в декларации 2,065 млн рублей. Это на 1,9 млн рублей больше, чем было в 2019 году.
Больше всех обедневшие
В 2020 году в абсолютном выражении больше всего сократился доход у строителя Николая Угаслова, что может быть связано с пандемией коронавируса, которая ударила по строительной отрасли: он указал 57,6 млн рублей, что на 88 млн рублей меньше, чем было в 2019 году (145,7 млн рублей). Доход снизился в 2,53 раза.
В тройке депутатов по снижению уровня доходов оказались также Валерий Иванов и Николай Курчаткин, чей заработок сократился соответственно на 3,94 млн рублей и 2,83 млн рублей — до 13,77 млн и 30,4 млн рублей. У Иванова доходы упали на 22,2%, у Курчаткина — на 8,52%.
В относительном выражении наибольший спад отмечен у Елены Васильевой, чьи доходы сократились в 6,56 раза (или на 1,7 млн рублей) и составили в 2020 году 310 тыс. рублей.
Богатые депутатские жёны
Возглавила рейтинг самых богатых депутатских жён супруга Олега Мешкова, которая заработала в прошлом году более 30,4 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем у парламентария. Мешков, напомним, является генеральным директором общества «Чебоксарский ликеро-водочный завод».
На втором и третьем местах — супруги Андрея Углова и Сергея Михеева, указавшие в декларациях соответственно 4,02 млн и 3,8 млн рублей. Далее идут жёны Валерия Павлова и Владимира Михайлова, чьи доходы составили 3,149 млн и 2,79 млн рублей.
Депутат
Доходы, рублей (без копеек)
Рост/спад
2020 год
2019 год
|в процентах и рублях
|1
|Углов Андрей
|70 815 904
|55 340 425
|+28%
|+15,4 млн
|2
|Угаслов Николай
|57 591 771
|145 731 527
|в 2,53 раза
|-88,14 млн
|3
|Курчаткин Николай
|30 412 741
|33 246 159
|-8,52%
|-2,83 млн
|5
|Михеев Сергей
|27 213 430
|11 900 818
|в 2,28 раза
|+15,3 млн
|4
|Мурыгин Алексей
|26 306 597
|11 292 537
|в 2,33 раза
|+15 млн
|6
|Ермолаев Кирилл
|19 536 987
|6 900 008
|в 2,83 раза
|+12,6 млн
|7
|Шлепнев Юрий
|17 748 162
|15 384 710
|+15,36%
|+2,36 млн
|8
|Иванов Валерий
|13 777 764
|17 717 855
|-22,2%
|-3,94 млн
|9
|Мешков Олег
|12 572 610
|13 651 650
|-7,9%
|-1 млн
|10
|Бадаева Елена
|11 693 728
|12 452 044
|-6,1%
|-758 тыс.
|11
|Мифтахутдинов Кияметдин
|9 677 637
|10 095 728
|-4,14%
|-418 тыс.
|12
|Павлов Валерий
|9 255 140
|7 161 801
|+29,2%
|+2,1 млн
|13
|Таланов Олег
|7 784 328
|6 543 795
|+19%
|+1,24 млн
|14
|Михайлов Владимир
|7 453 506
|9 920 604
|-24,8%
|-2,47 млн
|15
|Николаев Николай
|5 113 577
|5 145 226
|-0,6%
|-31 тыс.
|16
|Дельман Олег
|4 925 817
|5 010 142
|-1,68%
|-84 тыс.
|17
|Кислов Юрий
|3 838 283
|3 127 926
|+22,7%
|+710 тыс.
|18
|Егорова Альбина
|3 717 360
|3 497 231
|+6,3%
|+220,1 тыс.
|19
|Степанов Константин
|3 483 373
|1 486 615
|в 2,34 раза
|+1,99 млн
|20
|Александров Андрей
|3 447 155
|3 562 800
|-3,2%
|-115 тыс.
|21
|Федотов Александр
|2 888 020
|2 903 068
|-0,5%
|-15 тыс.
|22
|Рафинов Вячеслав
|2 702 822
|2 600 489
|+3,93%
|+102 тыс.
|23
|Тимофеев Владимир
|2 662 856
|2 577 784
|+3,3%
|+85 тыс.
|24
|Павлов Сергей
|2 619 048
|2 502 634
|+1,6%
|+41 тыс.
|25
|Мельников Сергей
|2 523 418
|2 993 834
|-15,7%
|-470 тыс.
|26
|Семенов Сергей
|2 482 515
|967 013
|в 2,57 раза
|+1,5 млн
|27
|Николаева Елена
|2 434 628
|2 324 749
|+4,7%
|+109 тыс.
|28
|Попов Юрий
|2 245 978
|1 974 608
|+13,7%
|+271 тыс.
|29
|Арсютов Дмитрий
|2 193 111
|3 249 501
|-32,5%
|-1,05 млн
|30
|Зорин Юрий
|2 170 262
|3 225 454
|-32,7%
|-1,05 млн
|31
|Иванов Владимир
|2 141 556
|2 669 431
|-19,77%
|-527 тыс.
|32
|Лукин Леонид
|2 065 820
|165 305
|в 12,5 раза
|+1,9 млн
|33
|Исаева Инна
|1 790 731
|1 602 820
|+11,7%
|+188 тыс.
|34
|Краснов Петр
|1 783 396
|1 807 212
|-1,3%
|-23,8 тыс.
|35
|Яковлев Владимир
|1 550 524
|2 576 871
|-39,8%
|-1,03 млн
|36
|Андреев Александр
|1 412 699
|1 619 444
|-12,7%
|-206 тыс.
|37
|Иванов Виталий
|1 287 669
|1 176 221
|+9,5%
|+111 тыс.
|38
|Ефремов Николай
|1 140 213
|737 289
|+54,6%
|+403 тыс.
|39
|Васильева Елена
|310 213
|2 036 696
|в 6,56 раза
|-1,7 млн
|40
|Офаринов Владимир
|306 342
|282 417
|+8,5%
|+24 тыс.
|41
|Данилов Григорий
|266 497
|122 637
|в 2,17 раза
|+144 тыс.
|42
|Белобаев Сергей
|259 357
|471 776
|в 1,8 раза
|-212 тыс.
|43
|Каляев Роман
|168 764
|158 550
|+6,4%
|+10 тыс.
|44
|Соловьев Вячеслав
|120 000
|118 260
|+1,47%
|+1,7 тыс.
Рейтинг по уровню доходов супругов/жён
Депутат
2020 год
|Супруг/супруга
|1
|Мешков Олег
|12 572 610
|30 441 561
|2
|Углов Андрей
|70 815 904
|4 020 392
|3
|Михеев Сергей
|27 213 430
|3 802 636
|4
|Павлов Валерий
|9 255 140
|3 149 805
|5
|Михайлов Владимир
|7 453 506
|2 795 208
|6
|Тимофеев Владимир
|2 662 856
|2 114 629
|7
|Зорин Юрий
|2 170 262
|1 982 315
|8
|Николаев Николай
|5 113 577
|1 806 779
|9
|Кислов Юрий
|3 838 283
|1 658 383
|10
|Попов Юрий
|2 245 978
|1 010 635
|11
|Исаева Инна
|1 790 731
|926 828
|12
|Арсютов Дмитрий
|2 193 111
|855 299
|13
|Васильева Елена
|310 213
|819 280
|14
|Иванов Виталий
|1 287 669
|697 652
|15
|Курчаткин Николай
|30 412 741
|683 604
|16
|Краснов Петр
|1 783 396
|630 981
|17
|Александров Андрей
|3 447 155
|620 009
|18
|Николаева Елена
|2 434 628
|569 655
|19
|Офаринов Владимир
|306 342
|554 224
|20
|Таланов Олег
|7 784 328
|417 863
|21
|Шлепнев Юрий
|17 748 162
|415 286
|22
|Павлов Сергей
|2 619 048
|385 947
|23
|Соловьев Вячеслав
|120 000
|362 829
|24
|Ефремов Николай
|1 140 213
|331 574
|25
|Мифтахутдинов Кияметдин
|9 677 637
|248 958
|26
|Иванов Валерий
|13 777 764
|219 776
|27
|Данилов Григорий
|266 497
|217 611
|28
|Рафинов Вячеслав
|2 702 822
|209 466
|29
|Егорова Альбина
|3 717 360
|199 944
|30
|Каляев Роман
|168 764
|162 862
|31
|Угаслов Николай
|57 591 771
|154 262
|32
|Дельман Олег
|4 925 817
|145 560
|33
|Семенов Сергей
|2 482 515
|137 500
|34
|Мельников Сергей
|2 523 418
|56 361
|35
|Мурыгин Алексей
|26 306 597
|0
|36
|Андреев Александр
|1 412 699
|0
|37
|Бадаева Елена
|11 693 728
|-
|38
|Ермолаев Кирилл
|19 536 987
|-
|39
|Степанов Константин
|3 483 373
|-
|40
|Федотов Александр
|2 888 020
|-
|41
|Иванов Владимир
|2 141 556
|-
|42
|Лукин Леонид
|2 065 820
|-
|43
|Яковлев Владимир
|1 550 524
|-
|44
|Белобаев Сергей
|259 357
|-
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