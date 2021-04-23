23 апреля 2021 | Время чтения 13 мин

В Госсовете Чувашии в 2020 году больше всего выросли доходы самых богатых народных избранников: итоги

Наталия Николаева, , 12:05 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса в Чувашии в 2020 году по сравнению с 2019 годом 24 депутата Госсовета нарастили свои доходы (до увеличения в 12,5 раза), у остальных 20 парламентариев заработок снизился. В абсолютном выражении наибольший годовой прирост составил 15,4 млн рублей, а наибольшая потеря — 88 млн рублей. Больше всего выросли доходы самых богатых депутатов.

Новое здание Дома правительства Чувашии ИА REGNUM © Иван Шилов

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Максимальный доход по итогам года превысил 70,8 млн рублей, а минимальный составил 120 тыс. рублей. Из депутатских жён рекордный доход достиг 30,4 млн рублей.

Самые богатые

Самые богатые народные избранники представляют в депутатском корпусе «Единую Россию». В 2020 году больше всех в Госсовете заработал Андрей Углов, который руководит научно-производственным комплексом «Элара»: он задекларировал более 70,8 млн рублей, что на 28% больше, чем было в 2019 году. Его заработок за год вырос на 15,4 млн рублей.

На втором месте по уровню доходов — руководитель строительной компании «ТУС» Николай Угаслов, заработавший почти 57,6 млн рублей. По сравнению с 2019 годом доходы известного в Чувашии строителя сократились в 2,53 раза, или на 88,14 млн рублей.

Тройку самых богатых депутатов замыкает генеральный директор общества «Авангард», единоросс Николай Курчаткин, указавший свыше 30,4 млн рублей. Это на 8,5% (или на 2,8 млн рублей) меньше, чем было в 2019 году.

Николай Курчаткин Chuvash.er.ru

В топ-5 входят Сергей Михеев и Алексей Мурыгин, задекларировавшие соответственно 27,2 млн и 26,3 млн рублей.

Пятёрка самых богатых парламентариев в общей сложности заработала за год 212,34 млн рублей.

Больше всех разбогатевшие

В 2020 году по сравнению с 2019 годом максимальный прирост составил 15,4 млн рублей — на такую сумму стал дороже цениться труд самого богатого народного слуги Андрея Углова.

«Конкуренцию» Углову по росту доходов составили ещё два парламентария: Сергей Михеев и Алексей Мурыгин, чьи доходы за год выросли соответственно на 15,3 млн и 15 млн рублей соответственно.

На четвёртом месте по росту доходов — Кирилл Ермолаев, чей заработок вырос на 12,6 млн рублей и достиг 19,5 млн рублей, что позволило ему занять шестое место в общем рейтинге. За ним идут Юрий Шлепнёв и Валерий Павлов, сумевшие увеличить личные бюджеты соответственно на 2,36 млн и 2,1 млн рублей — до 17,7 млн рублей и 9,2 млн рублей.

Отметим, что у Углова и Павлова доход вырос на 28−29%, у Михеева, Мурыгина и Ермолаева — более чем вдвое, у Шлепнева — на 15,3%.

Что касается относительных показателей, то больше всего — в 12,5 раза — годовой доход увеличил Леонид Лукин, указавший в декларации 2,065 млн рублей. Это на 1,9 млн рублей больше, чем было в 2019 году.

Больше всех обедневшие

В 2020 году в абсолютном выражении больше всего сократился доход у строителя Николая Угаслова, что может быть связано с пандемией коронавируса, которая ударила по строительной отрасли: он указал 57,6 млн рублей, что на 88 млн рублей меньше, чем было в 2019 году (145,7 млн рублей). Доход снизился в 2,53 раза.

Николай Угаслов Gov.cap.ru

В тройке депутатов по снижению уровня доходов оказались также Валерий Иванов и Николай Курчаткин, чей заработок сократился соответственно на 3,94 млн рублей и 2,83 млн рублей — до 13,77 млн и 30,4 млн рублей. У Иванова доходы упали на 22,2%, у Курчаткина — на 8,52%.

В относительном выражении наибольший спад отмечен у Елены Васильевой, чьи доходы сократились в 6,56 раза (или на 1,7 млн рублей) и составили в 2020 году 310 тыс. рублей.

Богатые депутатские жёны

Возглавила рейтинг самых богатых депутатских жён супруга Олега Мешкова, которая заработала в прошлом году более 30,4 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем у парламентария. Мешков, напомним, является генеральным директором общества «Чебоксарский ликеро-водочный завод».

На втором и третьем местах — супруги Андрея Углова и Сергея Михеева, указавшие в декларациях соответственно 4,02 млн и 3,8 млн рублей. Далее идут жёны Валерия Павлова и Владимира Михайлова, чьи доходы составили 3,149 млн и 2,79 млн рублей.

Депутат Доходы, рублей (без копеек) Рост/спад 2020 год 2019 год в процентах и рублях 1 Углов Андрей 70 815 904 55 340 425 +28% +15,4 млн 2 Угаслов Николай 57 591 771 145 731 527 в 2,53 раза -88,14 млн 3 Курчаткин Николай 30 412 741 33 246 159 -8,52% -2,83 млн 5 Михеев Сергей 27 213 430 11 900 818 в 2,28 раза +15,3 млн 4 Мурыгин Алексей 26 306 597 11 292 537 в 2,33 раза +15 млн 6 Ермолаев Кирилл 19 536 987 6 900 008 в 2,83 раза +12,6 млн 7 Шлепнев Юрий 17 748 162 15 384 710 +15,36% +2,36 млн 8 Иванов Валерий 13 777 764 17 717 855 -22,2% -3,94 млн 9 Мешков Олег 12 572 610 13 651 650 -7,9% -1 млн 10 Бадаева Елена 11 693 728 12 452 044 -6,1% -758 тыс. 11 Мифтахутдинов Кияметдин 9 677 637 10 095 728 -4,14% -418 тыс. 12 Павлов Валерий 9 255 140 7 161 801 +29,2% +2,1 млн 13 Таланов Олег 7 784 328 6 543 795 +19% +1,24 млн 14 Михайлов Владимир 7 453 506 9 920 604 -24,8% -2,47 млн 15 Николаев Николай 5 113 577 5 145 226 -0,6% -31 тыс. 16 Дельман Олег 4 925 817 5 010 142 -1,68% -84 тыс. 17 Кислов Юрий 3 838 283 3 127 926 +22,7% +710 тыс. 18 Егорова Альбина 3 717 360 3 497 231 +6,3% +220,1 тыс. 19 Степанов Константин 3 483 373 1 486 615 в 2,34 раза +1,99 млн 20 Александров Андрей 3 447 155 3 562 800 -3,2% -115 тыс. 21 Федотов Александр 2 888 020 2 903 068 -0,5% -15 тыс. 22 Рафинов Вячеслав 2 702 822 2 600 489 +3,93% +102 тыс. 23 Тимофеев Владимир 2 662 856 2 577 784 +3,3% +85 тыс. 24 Павлов Сергей 2 619 048 2 502 634 +1,6% +41 тыс. 25 Мельников Сергей 2 523 418 2 993 834 -15,7% -470 тыс. 26 Семенов Сергей 2 482 515 967 013 в 2,57 раза +1,5 млн 27 Николаева Елена 2 434 628 2 324 749 +4,7% +109 тыс. 28 Попов Юрий 2 245 978 1 974 608 +13,7% +271 тыс. 29 Арсютов Дмитрий 2 193 111 3 249 501 -32,5% -1,05 млн 30 Зорин Юрий 2 170 262 3 225 454 -32,7% -1,05 млн 31 Иванов Владимир 2 141 556 2 669 431 -19,77% -527 тыс. 32 Лукин Леонид 2 065 820 165 305 в 12,5 раза +1,9 млн 33 Исаева Инна 1 790 731 1 602 820 +11,7% +188 тыс. 34 Краснов Петр 1 783 396 1 807 212 -1,3% -23,8 тыс. 35 Яковлев Владимир 1 550 524 2 576 871 -39,8% -1,03 млн 36 Андреев Александр 1 412 699 1 619 444 -12,7% -206 тыс. 37 Иванов Виталий 1 287 669 1 176 221 +9,5% +111 тыс. 38 Ефремов Николай 1 140 213 737 289 +54,6% +403 тыс. 39 Васильева Елена 310 213 2 036 696 в 6,56 раза -1,7 млн 40 Офаринов Владимир 306 342 282 417 +8,5% +24 тыс. 41 Данилов Григорий 266 497 122 637 в 2,17 раза +144 тыс. 42 Белобаев Сергей 259 357 471 776 в 1,8 раза -212 тыс. 43 Каляев Роман 168 764 158 550 +6,4% +10 тыс. 44 Соловьев Вячеслав 120 000 118 260 +1,47% +1,7 тыс.

Рейтинг по уровню доходов супругов/жён Депутат 2020 год Супруг/супруга 1 Мешков Олег 12 572 610 30 441 561 2 Углов Андрей 70 815 904 4 020 392 3 Михеев Сергей 27 213 430 3 802 636 4 Павлов Валерий 9 255 140 3 149 805 5 Михайлов Владимир 7 453 506 2 795 208 6 Тимофеев Владимир 2 662 856 2 114 629 7 Зорин Юрий 2 170 262 1 982 315 8 Николаев Николай 5 113 577 1 806 779 9 Кислов Юрий 3 838 283 1 658 383 10 Попов Юрий 2 245 978 1 010 635 11 Исаева Инна 1 790 731 926 828 12 Арсютов Дмитрий 2 193 111 855 299 13 Васильева Елена 310 213 819 280 14 Иванов Виталий 1 287 669 697 652 15 Курчаткин Николай 30 412 741 683 604 16 Краснов Петр 1 783 396 630 981 17 Александров Андрей 3 447 155 620 009 18 Николаева Елена 2 434 628 569 655 19 Офаринов Владимир 306 342 554 224 20 Таланов Олег 7 784 328 417 863 21 Шлепнев Юрий 17 748 162 415 286 22 Павлов Сергей 2 619 048 385 947 23 Соловьев Вячеслав 120 000 362 829 24 Ефремов Николай 1 140 213 331 574 25 Мифтахутдинов Кияметдин 9 677 637 248 958 26 Иванов Валерий 13 777 764 219 776 27 Данилов Григорий 266 497 217 611 28 Рафинов Вячеслав 2 702 822 209 466 29 Егорова Альбина 3 717 360 199 944 30 Каляев Роман 168 764 162 862 31 Угаслов Николай 57 591 771 154 262 32 Дельман Олег 4 925 817 145 560 33 Семенов Сергей 2 482 515 137 500 34 Мельников Сергей 2 523 418 56 361 35 Мурыгин Алексей 26 306 597 0 36 Андреев Александр 1 412 699 0 37 Бадаева Елена 11 693 728 - 38 Ермолаев Кирилл 19 536 987 - 39 Степанов Константин 3 483 373 - 40 Федотов Александр 2 888 020 - 41 Иванов Владимир 2 141 556 - 42 Лукин Леонид 2 065 820 - 43 Яковлев Владимир 1 550 524 - 44 Белобаев Сергей 259 357 -

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