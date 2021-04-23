Наталия Николаева, 23 апреля 2021, 12:05 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса в Чувашии в 2020 году по сравнению с 2019 годом 24 депутата Госсовета нарастили свои доходы (до увеличения в 12,5 раза), у остальных 20 парламентариев заработок снизился. В абсолютном выражении наибольший годовой прирост составил 15,4 млн рублей, а наибольшая потеря — 88 млн рублей. Больше всего выросли доходы самых богатых депутатов.

Новое здание Дома правительства Чувашии
Новое здание Дома правительства Чувашии
ИА REGNUM © Иван Шилов

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Максимальный доход по итогам года превысил 70,8 млн рублей, а минимальный составил 120 тыс. рублей. Из депутатских жён рекордный доход достиг 30,4 млн рублей.

Самые богатые

Самые богатые народные избранники представляют в депутатском корпусе «Единую Россию». В 2020 году больше всех в Госсовете заработал Андрей Углов, который руководит научно-производственным комплексом «Элара»: он задекларировал более 70,8 млн рублей, что на 28% больше, чем было в 2019 году. Его заработок за год вырос на 15,4 млн рублей.

На втором месте по уровню доходов — руководитель строительной компании «ТУС» Николай Угаслов, заработавший почти 57,6 млн рублей. По сравнению с 2019 годом доходы известного в Чувашии строителя сократились в 2,53 раза, или на 88,14 млн рублей.

Тройку самых богатых депутатов замыкает генеральный директор общества «Авангард», единоросс Николай Курчаткин, указавший свыше 30,4 млн рублей. Это на 8,5% (или на 2,8 млн рублей) меньше, чем было в 2019 году.

Николай Курчаткин
Николай Курчаткин
Chuvash.er.ru

В топ-5 входят Сергей Михеев и Алексей Мурыгин, задекларировавшие соответственно 27,2 млн и 26,3 млн рублей.

Пятёрка самых богатых парламентариев в общей сложности заработала за год 212,34 млн рублей.

Больше всех разбогатевшие

В 2020 году по сравнению с 2019 годом максимальный прирост составил 15,4 млн рублей — на такую сумму стал дороже цениться труд самого богатого народного слуги Андрея Углова.

«Конкуренцию» Углову по росту доходов составили ещё два парламентария: Сергей Михеев и Алексей Мурыгин, чьи доходы за год выросли соответственно на 15,3 млн и 15 млн рублей соответственно.

На четвёртом месте по росту доходов — Кирилл Ермолаев, чей заработок вырос на 12,6 млн рублей и достиг 19,5 млн рублей, что позволило ему занять шестое место в общем рейтинге. За ним идут Юрий Шлепнёв и Валерий Павлов, сумевшие увеличить личные бюджеты соответственно на 2,36 млн и 2,1 млн рублей — до 17,7 млн рублей и 9,2 млн рублей.

Отметим, что у Углова и Павлова доход вырос на 28−29%, у Михеева, Мурыгина и Ермолаева — более чем вдвое, у Шлепнева — на 15,3%.

Что касается относительных показателей, то больше всего — в 12,5 раза — годовой доход увеличил Леонид Лукин, указавший в декларации 2,065 млн рублей. Это на 1,9 млн рублей больше, чем было в 2019 году.

Больше всех обедневшие

В 2020 году в абсолютном выражении больше всего сократился доход у строителя Николая Угаслова, что может быть связано с пандемией коронавируса, которая ударила по строительной отрасли: он указал 57,6 млн рублей, что на 88 млн рублей меньше, чем было в 2019 году (145,7 млн рублей). Доход снизился в 2,53 раза.

Николай Угаслов
Николай Угаслов
Gov.cap.ru

В тройке депутатов по снижению уровня доходов оказались также Валерий Иванов и Николай Курчаткин, чей заработок сократился соответственно на 3,94 млн рублей и 2,83 млн рублей — до 13,77 млн и 30,4 млн рублей. У Иванова доходы упали на 22,2%, у Курчаткина — на 8,52%.

В относительном выражении наибольший спад отмечен у Елены Васильевой, чьи доходы сократились в 6,56 раза (или на 1,7 млн рублей) и составили в 2020 году 310 тыс. рублей.

Богатые депутатские жёны

Возглавила рейтинг самых богатых депутатских жён супруга Олега Мешкова, которая заработала в прошлом году более 30,4 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем у парламентария. Мешков, напомним, является генеральным директором общества «Чебоксарский ликеро-водочный завод».

На втором и третьем местах — супруги Андрея Углова и Сергея Михеева, указавшие в декларациях соответственно 4,02 млн и 3,8 млн рублей. Далее идут жёны Валерия Павлова и Владимира Михайлова, чьи доходы составили 3,149 млн и 2,79 млн рублей.

Депутат

Доходы, рублей (без копеек)

Рост/спад

2020 год

2019 год

в процентах и рублях
1Углов Андрей70 815 90455 340 425+28%
+15,4 млн
2Угаслов Николай57 591 771145 731 527в 2,53 раза
-88,14 млн
3Курчаткин Николай30 412 74133 246 159-8,52%
-2,83 млн
5Михеев Сергей27 213 43011 900 818в 2,28 раза
+15,3 млн
4Мурыгин Алексей26 306 59711 292 537в 2,33 раза
+15 млн
6Ермолаев Кирилл19 536 9876 900 008в 2,83 раза
+12,6 млн
7Шлепнев Юрий17 748 16215 384 710+15,36%
+2,36 млн
8Иванов Валерий13 777 76417 717 855-22,2%
-3,94 млн
9Мешков Олег12 572 61013 651 650-7,9%
-1 млн
10Бадаева Елена11 693 72812 452 044-6,1%
-758 тыс.
11Мифтахутдинов Кияметдин9 677 63710 095 728-4,14%
-418 тыс.
12Павлов Валерий9 255 1407 161 801+29,2%
+2,1 млн
13Таланов Олег7 784 3286 543 795+19%
+1,24 млн
14Михайлов Владимир7 453 5069 920 604-24,8%
-2,47 млн
15Николаев Николай5 113 5775 145 226-0,6%
-31 тыс.
16Дельман Олег4 925 8175 010 142-1,68%
-84 тыс.
17Кислов Юрий3 838 2833 127 926+22,7%
+710 тыс.
18Егорова Альбина3 717 3603 497 231+6,3%
+220,1 тыс.
19Степанов Константин3 483 3731 486 615в 2,34 раза
+1,99 млн
20Александров Андрей3 447 1553 562 800-3,2%
-115 тыс.
21Федотов Александр2 888 0202 903 068-0,5%
-15 тыс.
22Рафинов Вячеслав2 702 8222 600 489+3,93%
+102 тыс.
23Тимофеев Владимир2 662 8562 577 784+3,3%
+85 тыс.
24Павлов Сергей2 619 0482 502 634+1,6%
+41 тыс.
25Мельников Сергей2 523 4182 993 834-15,7%
-470 тыс.
26Семенов Сергей2 482 515967 013в 2,57 раза
+1,5 млн
27Николаева Елена2 434 6282 324 749+4,7%
+109 тыс.
28Попов Юрий2 245 9781 974 608+13,7%
+271 тыс.
29Арсютов Дмитрий2 193 1113 249 501-32,5%
-1,05 млн
30Зорин Юрий2 170 2623 225 454-32,7%
-1,05 млн
31Иванов Владимир2 141 5562 669 431-19,77%
-527 тыс.
32Лукин Леонид2 065 820165 305в 12,5 раза
+1,9 млн
33Исаева Инна1 790 7311 602 820+11,7%
+188 тыс.
34Краснов Петр1 783 3961 807 212-1,3%
-23,8 тыс.
35Яковлев Владимир1 550 5242 576 871-39,8%
-1,03 млн
36Андреев Александр1 412 6991 619 444-12,7%
-206 тыс.
37Иванов Виталий1 287 6691 176 221+9,5%
+111 тыс.
38Ефремов Николай1 140 213737 289+54,6%
+403 тыс.
39Васильева Елена310 2132 036 696в 6,56 раза
-1,7 млн
40Офаринов Владимир306 342282 417+8,5%
+24 тыс.
41Данилов Григорий266 497122 637в 2,17 раза
+144 тыс.
42Белобаев Сергей259 357471 776в 1,8 раза
-212 тыс.
43Каляев Роман168 764158 550+6,4%
+10 тыс.
44Соловьев Вячеслав120 000118 260+1,47%
+1,7 тыс.

Рейтинг по уровню доходов супругов/жён

Депутат

2020 год

Супруг/супруга
1Мешков Олег12 572 61030 441 561
2Углов Андрей70 815 9044 020 392
3Михеев Сергей27 213 4303 802 636
4Павлов Валерий9 255 1403 149 805
5Михайлов Владимир7 453 5062 795 208
6Тимофеев Владимир2 662 8562 114 629
7Зорин Юрий2 170 2621 982 315
8Николаев Николай5 113 5771 806 779
9Кислов Юрий3 838 2831 658 383
10Попов Юрий2 245 9781 010 635
11Исаева Инна1 790 731926 828
12Арсютов Дмитрий2 193 111855 299
13Васильева Елена310 213819 280
14Иванов Виталий1 287 669697 652
15Курчаткин Николай30 412 741683 604
16Краснов Петр1 783 396630 981
17Александров Андрей3 447 155620 009
18Николаева Елена2 434 628569 655
19Офаринов Владимир306 342554 224
20Таланов Олег7 784 328417 863
21Шлепнев Юрий17 748 162415 286
22Павлов Сергей2 619 048385 947
23Соловьев Вячеслав120 000362 829
24Ефремов Николай1 140 213331 574
25Мифтахутдинов Кияметдин9 677 637248 958
26Иванов Валерий13 777 764219 776
27Данилов Григорий266 497217 611
28Рафинов Вячеслав2 702 822209 466
29Егорова Альбина3 717 360199 944
30Каляев Роман168 764162 862
31Угаслов Николай57 591 771154 262
32Дельман Олег4 925 817145 560
33Семенов Сергей2 482 515137 500
34Мельников Сергей2 523 41856 361
35Мурыгин Алексей26 306 5970
36Андреев Александр1 412 6990
37Бадаева Елена11 693 728-
38Ермолаев Кирилл19 536 987-
39Степанов Константин3 483 373-
40Федотов Александр2 888 020-
41Иванов Владимир2 141 556-
42Лукин Леонид2 065 820-
43Яковлев Владимир1 550 524-
44Белобаев Сергей259 357-

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