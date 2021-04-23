Иерусалим, , 11:22 — REGNUM Министр финансов Израиля Исраэль Кац подписал 22 апреля указ об отмене таможенной пошлины на импорт товаров, которые требуются в текстильной промышленности, включая резинки, ремни, молнии, украшения, кружева, блестки, пуговицы. Об этом сообщают «Вести Израиль».

Пошлина на ввоз таких товаров в Израиль составляет 8%-12%; после того, как указ вступит в силу, ожидается, что отмена пошлины позволит удешевить производство текстильной продукции. По словам главы минфина Израиля, индустрия моды нуждается в поддержке после пандемии.

«Освобождение от таможенной пошлины позволит пострадавшим бизнесменам повысить спрос на свои товары путем снижения расходов на производство и, соответственно, цен. Я призываю граждан Израиля приобретать только товары израильского производства, чтобы поддерживать местную промышленность, пострадавшую во время сложного для всех нас периода», — говорит министр.

Указ вступит в силу в скором будут и будет действовать до конца 2021 года.