Джокьякарта, Индонезия, , 11:18 — REGNUM Вулкан Мерапи, расположенный на границе Центральной Явы и особого региона Джокьякарта, снова выбросил в небо горячее облако, сообщает CNN Indonesia.

Мерапи выбросил горячее облако, состоящее из пара с расстоянием скольжения 2000 метров. Ветер дует с востока. Горячее облако поднялось на 300 метров от вершины вулкана.

Пепельный дождь накрыл район Чепого в провинции Центральная Ява.

Выброшенный вулканический материал при взрывном извержении может достигать радиуса 3 км от вершины.