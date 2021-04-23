Киев, , 11:18 — REGNUM Служба безопасности Украины начала уголовное преследование нескольких адвокатов, представляющих интересы экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом 23 апреля сообщили в объединении «Авер лекс», в которое входят адвокаты.

«Адвокатам адвокатского объединения «Авер лекс» стало известно, что с целью осуществления незаконного давления на работников объединения Службой безопасности Украины начато преследование нескольких адвокатов объединения», — сообщили в объединении.

Отмечается, что в отношении адвокатов идет подготовка обвинения в государственной измене и других тяжких преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года бывший президент Украины Виктор Янукович был признан Оболонским районным судом Киева виновным в том, что призывал российского лидера Владимира Путина ввести войска на украинскую территорию в ходе переворота в Киеве. Обвинения ему были предъявлены по ч.1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 437 («Развязывание агрессивной войны») УК Украины. Бывшего украинского лидера приговорили к 13 годам лишения свободы.

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