Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 апреля. Это на один случая больше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 41 муниципальном образовании Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (89), Каменске-Шахтинском, Таганроге и Тарасовском районе (по девять). Более четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 9,7% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 86 339.

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