Новосибирск, , 11:15 — REGNUM В Новосибирске родителям разрешат присутствовать на выпускных вечерах в школах и детских садах. Однако на входе в помещения им предстоит измерить температуру и обработать руки антисептиком. Также обязательно наличие масок и перчаток.

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«Выпускные мероприятия в образовательных организациях будут организованы в рамках одной группы или класса (без смешивания обучающихся). Посещение родителями возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий», — рассказали «НГС Новостям» в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Формат проведения выпускных и последних звонков в образовательных организациях города будет определяться в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации, уточнили в мэрии.