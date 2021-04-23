Челябинск, , 11:12 — REGNUM В Челябинской области дети погибшего помощника машиниста получили компенсацию за гибель отца. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Решение по иску надзорного органа вынес Златоустовский городской суд. Основанием для таких мер стало обращение вдовы, которой пришлось одной поднимать двоих детей. роме компенсации морального вреда семье также было перечислено почти 500 тыс. рублей в виде ежемесячного содержания на детей с октября 2019-го по апрель 2021 года.

Мужчина погиб в октябре 2019 года. Он выпал с железнодорожного состава и получил смертельную травму.