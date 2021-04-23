Сухум, , 11:14 — REGNUM Пока Грузия не признает независимости Абхазии, Тбилиси и Сухум не смогут договорится о торговых отношениях, но торговля через грузино-абхазскую границу всё равно идёт. Об этом в интервью ТАСС 23 апреля сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

«Люди выезжают, возвращаются, идёт торговля. Эту торговлю необходимо нам контролировать, направлять для обеспечения интересов нашего государства и нашего населения. Речь не идёт о торговле с Грузией, я подчёркиваю», — сказал Бжания.

Он добавил, что Сухум также заинтересован в том, чтобы через Абхазию транзитом перевозили грузы между Россией и Арменией. Бжания отметил, что это помогло бы населению зарабатывать деньги.

Напомним, в начале марта в Сухуме представители оппозиции вышли на несанкционированную акцию, обвиняя Бжанию в «сдаче интересов» страны. Протест вызвал визит помощника абхазского президента Бенура Квираи в Грузию, в ходе которого он обсуждал ведение бизнеса с грузинскими бизнесменами. Протестующим сообщили, что Квирая перед поездкой ушёл с поста помощника главы государства, но волнения в оппозиции не утихали несколько дней.