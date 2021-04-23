Москва, , 11:11 — REGNUM Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в Министерство иностранных дел России.

Читайте также: Польша объявила о высылке трёх российских дипломатов

Дипломат зашёл в здание на Смоленской площади. Общаться с журналистами он не стал.

Напомним, посол был вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с решением Варшавы выслать трех российских дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в МИД Польши заявили, что три российских дипломата объявлены в в стране персонами нон грата. В ведомстве уточнили, что эти сотрудники российского посольства должны покинуть Польшу из-за того, что якобы нарушили «условия дипломатического статуса». Названа и другая причина — их «действия во вред Польше».