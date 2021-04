Лондон, , 11:12 — REGNUM Британский дуэт The Chemical Brothers выпустил сингл под названием The Darkness That You Fear. Об этом 23 апреля пишет Billboard.

По данным издания, это первый релиз группы после альбома No Geography 2019 года. Сингл The Darkness That You Fear доступен для прослушивания на стриминговых платформах.

ИА REGNUM напоминает, что The Chemical Brothers — британский дуэт Тома Роулендса и Эда Саймонса, работающий в стиле электронной музыки. Коллектив является победителем четырёх премий «Грэмми».

